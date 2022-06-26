وطني الصالات يتخطى الكويت ويتأهل لنهائي كأس العرب

2022/06/26 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغلب المنتخب الوطني لكرة صالات الرجال على نظيره الكويتي بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.وبهذا الفوز قد ضرب منتخبنا موعدا في نهائي البطولة مع المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل.

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