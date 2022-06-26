لجنة تحقيقية تشكلها الخطوط الجوية العراقية حول حادثة الفيديو المتداول بمطار صبيحة في تركيا

2022/06/26 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، تشكيل لجنة تحقيقية حول حادثة الفيديو المتداول بمطار صبيحة في تركيا.وذكرت ادارة الشركة في بيان تلقته ايرث نيوز، انها “تود أن توضح للرأي العام على ضوء ماتم تداوله من مقطع فديو على مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا […]

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