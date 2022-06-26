الخطوط الجوية تعلق على فيديو لمسافرين عراقيين لم يجدوا مقاعد في الطائرة

2022/06/26 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان ..

تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن توضح للرأي العام على ضوء ماتم تداوله من مقطع فديو على مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين على الرغم من إمتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية ، تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل السيد المدير العام للشركة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة .

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Media #iraqiairways26/حزيران/2022

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