2022/06/26 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من كونها منزوعة السلاح..الاعظمية تشهد هجمات مسلحة خطيرة (تقرير)

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