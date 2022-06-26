شاهد بالفيديو.. من سيتضرر اذا حرك مقتدى الصدر الشارع العراقي ؟

2022/06/26 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6cQSc_w2H2Q

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