شاهد بالفيديو.. حوار | الان حمة سعيد – وزير تربية اقليم كردستان



شاهد بالفيديو.. حوار | الان حمة سعيد – وزير تربية اقليم كردستان
2022/06/26 | 22:55 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: mRmIzKHXMgg

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