العراق يتأهل الى المباراة النهائية لكأس العرب لكرة صالات

2022/06/26 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات،

اليوم الأحد، الى المباراة النهائية

لكأس العرب.

وجاء تأهل أسود الرافدين بعد فوزم على

الكويت بهدفين لهدف في الدور نصف

النهائي.





وسيلتقي العراق نظيره المغربي في

الم

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