2022/06/26 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت جماعة مسلحة، الأحد معسكر زيلكان

شمال العراق بقصف صاروخي.

وقالت الشرطة العراقية في نينوى خلال

بيان صحفي اليوم الأحد؛ إن هجوما

صاروخيا استهدف اليوم معسكر زيلكان

الذي تتواجد فيه قوات تركية منذ سنوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض معسكر تركي في الأراضي العراقية لهجوم صاروخي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض معسكر تركي في الأراضي العراقية لهجوم صاروخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).