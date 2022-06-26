جوجل تحذر من عمليات تجسس عن طريق بعض التطبيقات

2022/06/26 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تحصل حملة برامج التجسس المتطورة على مساعدة مزودي خدمة الإنترنت ISP لخداع المستخدمين لتنزيل تطبيقات ضارة، وفقًا لبحث نشرته مجموعة تحليل التهديدات (TAG) من شركة جوجل.ويؤكد هذا النتائج السابقة التي توصلت إليها مجموعة الأبحاث الأمنية Lookout.وربطت Lookout برامج التجسس، التي يطلق عليها اسم Hermit، ببائع برامج التجسس الإيطالية RCS Labs.وتقول […]

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