قادة G7 يلتقطون صورًا تذكارية في نفس مكان جلوس أوباما وميركل خلال قمة 2015

2022/06/26 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء مجموعة السبع الآخرين على نفس المقعد حيث تم تصوير الرئيس السابق باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في يونيو/ حزيران 2015.

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