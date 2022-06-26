2022/06/26 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعتدي جنسيا على طفل، ما أثار ردود فعل منددة بهذه الواقعة ومطالبات عديدة بسرعة القبض عليه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الفيديو الصادم.. مغتصب "الطفل" في قبضة الشرطة السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الفيديو الصادم.. مغتصب "الطفل" في قبضة الشرطة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).