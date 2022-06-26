وزير الخارجية الإيراني: طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية

2022/06/26 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية.وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية"، لافتا الى أن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين إيران ومصر وتعزيز العلاقات بينهما سيصب في صالح المنطقة".وأضاف، أن "طهران تدعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وإنهاء الحصار".

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