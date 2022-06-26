قراءة في كتاب ألفرد وُليم مَكّوي (بهدف التحكّم بالعالم) - محمد الأزرقي

2022/06/26 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأزرقي يشمل كتاب To Govern the Globe سبعة فصول ومقدمة تناولت صعود الإمبراطوريات وسقوطها خلال الخمسمائة سنة الأخيرة حتى وقتنا هذا، ونحن نراقب كلّ يوم انهيار الإمبراطورية الأمريكية العنيفة مع تسارع التحوّلات الكبرى في العالم الجاري.



الى جانب فضح جرائم تلك الأمبراطوريات ضدّ الإنسانية وخاصّة العبودية المقيتة واساليب النهب والإستغلال الإستعماري العنصري الجشع لخيرات الشعوب، يطرح عمل مَكّوي الاستفزازي أسئلة اس ......





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