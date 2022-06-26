هل تعلم أن القهوة مفيدة لكليتيك أيضًا!

2022/06/26 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / على عكس الشائع تم اكتشاف أن تناول القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأحد أسباب الفشل الكلوي.قام بحث جديد بتصحيح خطأ علمي شائع حول وجود سلبيات لتناول القهوة على الكليتين، حيث تبين أن استهلاك القهوة ربما يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بإصابة الكلى الحادة AKI، وهي حلقة مفاجئة من أسباب الفشل الكلوي، […]

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