برلمان الإقليم يحمل حكومته ازمة الوقود في كردستان

2022/06/26 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

حمل برلمان الإقليم، اليوم الاحد، حكومة كردستان ازمة الوقود في الإقليم، منتقدا تحميل الحكومة المركزية فساد ملف الوقود في كردستان.

وقال عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حكومة الإقليم وحدها من تتحمل أزمة الوقود وارتفاع سعره في كردستان".

وأضاف انه "يجب عدم تحميل الحكومة الاتحادية أو أي جهة أخرى أزمة الوقود، كون بغداد كانت تساهم بمليون لتر من الوقود بشكل يومي"، مشيرا الى ان "الفساد وعدم الشفافية في إدارة ملف النفط وعدم السماح للشركات التي ليست لها نفوذ حزبي باستيراد الوقود هو السبب الرئيسي وراء الأزمة وارتفاع الأسعار بهذا الشكل الكبير".

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