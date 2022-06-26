الاطار التنسيقي يعلن عن مبادرة جديدة لحسم رئاسة الجمهورية - عاجل

2022/06/26 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، اطلاقه لمبادرة وساطة بين القوى الكردية، لتقريب وجهات النظر وحسم ملف رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي تقود وساطة بين القوى السياسية الكردية وتحديداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحسم ملف رئاسة الجمهورية في اقرب وقت".

وأضاف الهلالي ان "الاطار التنسيقي يعمل على حسم ملف رئاسة الجمهورية بشكل توافقي بين الأطراف الكردية، لتمرير المرشح بأريحية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة دون أي معرقلات".

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