ملوحة مياه البصرة تتجاوز خمسة اضعاف الأرقام القياسية وتحذيرات من تسمم الآلاف

2022/06/26 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير البيئي شكري الحسن، الاحد، عن تجاوز الملوحة في مياه البصرة خمسة اضعاف الأرقام القياسية الطبيعة، مبينا ان وصول اللسان الملحي الى وسط المحافظة سيؤدي الى كارثة بيئية وصحية.

وقال الحسن في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " نسبة ملوحة مياه شط العرب تتجاوز الـ 5500 TDS في وقت ان النسبة الطبيعية لملوحة المياه في العراق يجب ان تكون 1000 TDS".

وحذر الحسن من "صعوبة تجاوز الملوحة في شط العرب في حال غمرت نسبة الملوحة جميع المناطق بسبب صعوبة دفع اللسان الملحي حينها ".

وبين ان "المعلومات تشير الى قيام وزارة الموارد المائية بدفع مياه كإطلاقات من ناظم قلعة صالح كميتها 99 م٣ بالثانية وهذه كمية جيدة وإذا استمرت لمدة خمسة عشر يوم ممكن دفع اللسان الملحي واعادة نسب الملوحة بشكل طبيعي ".

وتابع انه "في حال عدم وصول الكميات المطلوبة فان الوضع سيعود بنا لعام 2018 حين إصابة الكثير من مواطني المحافظة بحالات التسمم جراء اللسان الملحي سيما وان الكثير من المواطنين لازال يعتمد بشكل مباشر على مياه شط العرب".

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