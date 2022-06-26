2022/06/26 | 23:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4v9qInQ4qzA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وكالة ناسا تنشر أدلة جديدة تؤكد وجود بحيرات على كوكب المريخ قبل مليارات السنين | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وكالة ناسا تنشر أدلة جديدة تؤكد وجود بحيرات على كوكب المريخ قبل مليارات السنين | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).