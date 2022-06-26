2022/06/26 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zbEH5cKbjuk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاطرة عند الجيران.. انصراف الحكومة لحل مشكلات اقليمية وغض البصر عن ما يجري في الداخل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاطرة عند الجيران.. انصراف الحكومة لحل مشكلات اقليمية وغض البصر عن ما يجري في الداخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).