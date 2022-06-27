مصادر رسمية لـCNN: قاتل الطالبة الأردنية في حالة

2022/06/26 | 23:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر رسمية لـCNN بالعربية إن المتهم بقتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد لم يفارق الحياة بعد، وأنه في حالة "موت سريري" حاليًا، بعد إطلاقه النار على نفسه عندما حاصرته قوات الأمن، الأحد.

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