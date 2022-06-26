مهند جعاز: هاماربي رفض عرضاً رسمياً لانتقالي

2022/06/26 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف لاعب نادي هاماربي السويدي والمنتخب الوطني العراقي مهند جعاز، أن فريقه رفض عرضاً رسمياً لانتقاله.وقال جعاز في تصريحات تلفزيونية “أعتقد بأنني سأبقى في هاماربي، لدي عقد لعام آخر”.‏وأضاف “نحن في أعلى الترتيب، كان سيكون الأمر مختلفا لو كنا في الوسط”.‏وبين أن “العرض كان من فريق جيد والادارة رفضته، لكن […]

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