مهند جعاز: هاماربي رفض عرضاً رسمياً لانتقالي



مهند جعاز: هاماربي رفض عرضاً رسمياً لانتقالي
2022/06/26 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ كشف لاعب نادي هاماربي السويدي والمنتخب الوطني العراقي مهند جعاز، أن فريقه رفض عرضاً رسمياً لانتقاله.

وقال جعاز في تصريحات تلفزيونية “أعتقد بأنني سأبقى في هاماربي، لدي عقد لعام آخر”.

‏وأضاف “نحن في أعلى الترتيب، كان سيكون الأمر مختلفا لو كنا في الوسط”.

‏وبين أن “العرض كان من فريق جيد والادارة رفضته، لكن […]

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