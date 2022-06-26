2022/06/26 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ كشف لاعب نادي هاماربي السويدي والمنتخب الوطني العراقي مهند جعاز، أن فريقه رفض عرضاً رسمياً لانتقاله.
وقال جعاز في تصريحات تلفزيونية “أعتقد بأنني سأبقى في هاماربي، لدي عقد لعام آخر”.
وأضاف “نحن في أعلى الترتيب، كان سيكون الأمر مختلفا لو كنا في الوسط”.
وبين أن “العرض كان من فريق جيد والادارة رفضته، لكن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهند جعاز: هاماربي رفض عرضاً رسمياً لانتقالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال جعاز في تصريحات تلفزيونية “أعتقد بأنني سأبقى في هاماربي، لدي عقد لعام آخر”.
وأضاف “نحن في أعلى الترتيب، كان سيكون الأمر مختلفا لو كنا في الوسط”.
وبين أن “العرض كان من فريق جيد والادارة رفضته، لكن […]
ظهرت المقالة مهند جعاز: هاماربي رفض عرضاً رسمياً لانتقالي أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهند جعاز: هاماربي رفض عرضاً رسمياً لانتقالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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