محمد النني يستعيد ذكرياته بزيارة

2022/06/26 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، مقر ناديه السابق (المقاولون العرب)، الأحد، مستعيدًا ذكرياته مع أفراد الفريق من لاعبين وإداريين.

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