شاهد.. آثار الدمار والقتل في كييف بعد القصف الروسي

2022/06/26 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات نشرها مسؤولون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد التدمير الذي تعرضت له العاصمة الأوكرانية، كييف، وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بعد القصف الروسي الذي طالها الأحد

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