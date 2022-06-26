2022/06/26 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بصرف مساعدة مالية لمحمية ساوة في محافظة المثنى.وذكر الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي كما ونوعا وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة، و المدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة، فضلا عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية". واكد الوزير، خلال الاجتماع وبحسب البيان، على ضرورة زيادة استخدام تقانات الري الحديثة في الزراعة بغية زيادة الانتاج، فضلا عن الاستخدام الامثل للمياه تزامنا مع شحتها، كما اشاد الخفاجي بالدور المميز للاطباء البيطريين في السيطرة على مرض الحمى النزفية وتدارك تداعياتها، ووجه بتوجيه كتاب شكر وتقدير لهم لجهوده المبذولة.ودعا الخفاجي الى تخصيص درجات وظيفية للاطباء البيطريين لحاجة الوزارة لخدماتهم تزامنا والحملات التي تقوم بها دائرة البيطرة لمكافحة الافات والامراض التي تصيب الثروة الحيوانية ومنها مرض الحمى النزفية ، كما وجه الخفاجي بصرف مبلغ الى محمية ساوة في محافظة المثنى لغرض انقاذ الانواع المختلفة من الغزلان من الانقراض بسبب قلة الخدمات المقدمة من اعلاف ومستلزمات اخرى ". هذا وناقش الاجتماع الفقرات المدرجة ضمن جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها الموافقة على الجرعات السمادية لمحاصيل الذرة الصفراء والشلب و والبساتين ومحاصيل الخضر الصيفية ، و اوصى الاجتماع بضرورة دعم الفلاحين والمزارعين بغية زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن محاصيل الخضر لاجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يوجه بصرف مساعدة مالية لمحمية ساوة في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يوجه بصرف مساعدة مالية لمحمية ساوة في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).