’مخطط مُقلق’.. برلمانيون بصدد إعلان الانسحاب من مجلس النواب

2022/06/26 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب المستقل علي الساعدي اليوم الأحد، إن عدداً من النواب المستقلّين سيتقدمون بطلبات استقالاتهم من البرلمان جراء التطورات السياسية الأخيرة.وذكر الساعدي في بيان حصلت عليه ايرث نيوز، أن “هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين لغرض تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من إحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل […]

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برلمانيون بصدد إعلان الانسحاب من مجلس النواب أولاً على ايرث نيوز.

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