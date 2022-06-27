مختتماً زيارته إلى السعودية وإيران.. الكاظمي يصل إلى بغداد

2022/06/27 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى السعودية وإيران* …… إختتم رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، زيارته الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وصل اليها قادماً من المملكة العربية السعودية.وكان السيد الكاظمي قد وصل إلى مدينة جدّة السعودية مساء السبت، وكان في استقباله […]

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الكاظمي يصل إلى بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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