2022/06/27 | 00:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تحقق بشأن مسافرين صعدوا طائرة الخطوط الجوية العراقية ولم يجدوا مقاعد كافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/27 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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