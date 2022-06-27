2022/06/27 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، زيارته الرسمية الى ايران التي وصل اليها قادماً من السعودية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته ايرث نيوز، أنه “وكان الكاظمي قد وصل إلى مدينة جدّة السعودية مساء السبت، وكان في استقباله ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث عقدا لقاءً […]

ظهرت المقالة مختتماً زيارته إلى السعودية وإيران..



الكاظمي يصل بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختتماً زيارته إلى السعودية وإيران.. الكاظمي يصل بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختتماً زيارته إلى السعودية وإيران.. الكاظمي يصل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).