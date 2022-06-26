ام بي سي .. الوضع سينتهي بحرب شاملة ايرانية – اسرائيلية

2022/06/27 | 00:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

قال تلفزيون الـ ام.



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سي الاميركي ان الوضع في الشرق الاوسط والخليج وايران معقّد جداً وان الولايات المتحدة ستعمل على منع اغلاق ممر مضيق هرمز وباب المندب لتأمين الملاحة البحرية اذا قامت ايران باغلاق المضيق ومنعت السفن من عبور ممر الخليج الذي هو شريان حيوي للاقتصاد الدولي ويشكل حوالي 20 في ...

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