2022/06/27 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح، الأحد، في مونتريال بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاما بآلة حادة، وفق الشرطة الكندية

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