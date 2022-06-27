الكاظمي يختتم زيارته إلى السعودية وإيران ويعود لأرض الوطن

2022/06/27 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى السعودية وإيران.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اختتم مساء الأحد، زيارته الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وصل اليها قادماً من المملكة العربية السعودية". وكان الكاظمي قد وصل إلى مدينة جدّة السعودية مساء امس السبت، وكان في استقباله ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث عقدا لقاءً بحثا فيه سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومناقشة عددٍ من الملفات ذات البعد الإقليمي. وشهد اللقاء التأكيد على دور العراق البارز في المنطقة، وجهوده في التهدئة والحوارات البنّاءة.وأدّى رئيس مجلس الوزراء مناسك العمرة إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة.وبعد إختتام زيارته إلى المملكة، توجّه رئيس مجلس الوزراء، ظهر الأحد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان في استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وعقد الجانبان عقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمي لقاءً بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، كذلك ناقشا جملةً من القضايا الأساسية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما ما يخص الوضع الإقليمي، حيث جرى التأكيد على دعم الهدنة في اليمن وتعزيز جهود إيقاف الحرب وإرساء السلام فيها، وأن يكون الحل السلمي للأزمة يمنياً.كما تمت الإشادة بدور العراق في المنطقة وجهوده في ترسيخ السلام، وبما يعزز من مكانته الإقليمية والدولية.

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