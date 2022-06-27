2022/06/27 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 حزيران (يونيو) 2022، بياناً بشأن الهجمات الصاروخية المتكررة على البنية التحتية لإقليم كوردستان.وفيما يلي نص البيان: يساورني القلق، كسائر المواطنين في أنحاء كوردستان كافة، إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة في الأشهر الأخيرة على شعبنا والبنية التحتية العامة.لقد […]

ظهرت المقالة ’أهيب بشعبنا بالبقاء حازماً’..



بيان هام من بارزاني بشأن الهجمات الصاروخية ضد كردستان أولاً على ايرث نيوز.

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