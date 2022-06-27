وزارة الدفاع تعقد مؤتمراً أمنياً موسعاً

2022/06/27 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عُقد في مقر وزارة الدفاع مؤتمرٌ أمنيٌ موسع ترأسه وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، يوم الأحد ٢٦ حزيران ٢٠٢٢، لمناقشة الخروقات الأمنية ضمن قواطع العمليات ووضع الحلول المناسبة للحد من القيام بمثل هكذا خروقات بالمستقبل.

وقالت الوزارة في بيان انه "جرى خلال المؤتمر وضع الخطط الخاصة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية والقضاء عليها".

واضافت ان "المؤتمر حضره رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع".

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