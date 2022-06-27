رئيسي: نرحب بالحوار بين دول المنطقة



رئيسي: نرحب بالحوار بين دول المنطقة
2022/06/27 | 00:35 - المصدر: روسيا اليوم
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