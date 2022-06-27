2022/06/27 | 00:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mP_tluh-uFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيشمركة تعيد خطط الانتشار لتأمين الشركات النفطية والحد من عمليات القصف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البيشمركة تعيد خطط الانتشار لتأمين الشركات النفطية والحد من عمليات القصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).