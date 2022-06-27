اجتماع ثلاثي طارئ يرسم خارطة الطريق نحو تأهيل محطة الدبس الغازية

2022/06/27 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، عن اجتماع طارئ مع شركة SUNIR الإيرانية ، ومصرف TBI لرسم خارطة الطريق نحو تأهيل محطة الدبس الغازية .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الكهرباء وبرعاية الوزير عقدت اجتماعاً عاجلاً مع شركة SUNIR الإيرانية ، ترأسه وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ، و المديرون العامون للدائرتين الفنية والاستثمارات والعقود ، ومدير عام مصرف TBI" ، مبينا ان "الإجتماع تناول التداول بشأن تأهيل مشروع محطة دبس الغازية ، ووضع خطة عامة لتحديد مسار العمل وإنجازه ، عبر عدة محددات فنية وقانونية وضعتها الوزارة كإجراءات إلزامية". وقال الوكيل، بحسب البيان، ان "هنالك شروطاً فنية وعقدية تتطلب تنفيذها من قبل الشركة المنفذة ، وان التزامها بالتنفيذ سيحقق المضي نحو إستكمال المشروع ، على ان تقدم سقفاً زمنياً للانجاز , ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم" .فيما ابدت الشركة الايرانية، إستعدادها الكامل لرسم خارطة طريق ، وتحديد جدول زمني دقيق لإنهاء المشروع ، واكد مديرها التنفيذي ان شروط المصرف العراقي للتجارة عادلة وقانونية ، مع بعض التعديلات الزمنية ، وبرغم الضعف النسبي للتخصيص المالي ، إلا إنه عامل مشجع لمواصلة التجهيزات وإتمام المسائل الفنية . وأضاف " كان تأثير احداث الارهاب وجائحة كورونا كبيراً علينا ، وتسببت في تأخير تسليم المشروع عبر تمديد العقود لإستكمال الانجاز ، لذلك نطمح لنيل مساعدة الوزارة ودعمها ، ونحن على اتم الاستعداد لتحقيق متطلبات الكهرباء العراقية ومصرف TBI ، عبر التنسيق المشترك ، كما إننا على قدر الوفاء بواجباتنا وإلتزاماتنا " .

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