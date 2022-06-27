بعد القرارات الأخيرة.. نقاش متجدد حول

2022/06/27 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الحديث عن فكرة زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا الأميركية بعد قرارات اتخذتها المحكمة بأغلبيتها المحافظة ولقيت انتقادات واسعة النطاق وأطلقت نقاشا متجددا حول طريقة عملها

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