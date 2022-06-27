شاهد بالفيديو.. ضربة مرتقبة.. العراق في حالة إنذار قصوى | تقرير

2022/06/27 | 01:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RdS3-s2a5AY

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