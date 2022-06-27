2022/06/27 | 01:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربة مرتقبة.. العراق في حالة إنذار قصوى | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RdS3-s2a5AY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربة مرتقبة.. العراق في حالة إنذار قصوى | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربة مرتقبة.. العراق في حالة إنذار قصوى | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).