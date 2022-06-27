فيديو.. انهيار مدرج أثناء مصارعة للثيران وسقوط العشرات

2022/06/27 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة في كولومبيا، الأحد، بانهيار مدرج بمضمار مصارعة ثيران خلال حدث شعبي، حسبما أفاد مسؤولون

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