ماهيات الحضارة الإنسانية من وجهة نظر أجتماعية تاريخية - عباس علي العلي

2022/06/27 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ومن أولى مظاهر الحضارة هو التنظيم الأجتماعي والثقافي والسياسي المبني على قواعد قانونية محترمة كلا في مجاله وتخصصه، المجتمع المنظم الذي يتقيد بنظامه الخاص ويحرص على عدم إحداث الفوضى بعد التأسيس هو المجتمع الوحيد الذي يمكنه من الوصول إلى نوع من الأستقامة المتصاعدة والمتطورة نحو الهدف الحضاري، هذا التنظيم أو ما يعرف بقواعد الأنتظام لا يعد قيدا للحركة الأجتماعية ولا يتعارض مع الحرية بقدر ما هو يحافظ ع ......





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