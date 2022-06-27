فرحات حشاد في الإبداع السينمائي - إبراهيم العثماني

2022/06/27 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مــــقدمة: كثيرا ما يلجأ المفكرون والمثقفون والفنانون إلى الأحداث التاريخية ليستلهموا منها عِبَرًا، وإلى الرموز الثقافية ليستوحوا منها قِيما، وإلى الشخصيات الوطنية ليخلّدوا مآثرها.



وفي تاريخنا القديم والحديث شخصيات حياتها مادة ثرية من نحو ابن خلدون وأبو القاسم الشابي ومحمد علي الحامي وفرحات حشاد مؤسس الاتّحاد العام التونسي للشغل.



وقد احتفى بها النقاد و استقى منها السينيمائيون أشرطة...



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