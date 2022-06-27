2022/06/27 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AlqRls3dARA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري في حوار مع الحرة حول زيارة الكاظمي للسعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري في حوار مع الحرة حول زيارة الكاظمي للسعودية وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).