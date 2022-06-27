اختتام {أيام السينما العراقية} بمناسبة عيدها الـ67

2022/06/27 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: سينما

اختتمت فعاليات {أيام السينما العراقية}

الـ 67 يوم الجمعة الماضي بإعلان الأفلام الفائزة، إذ فاز الفيلم الروائي القصير {إجازة} للمخرج حيدر موسى بالجائزة الأولى، ونال فيلم ملاك عبد علي {حلم آخر} الجائزة الثانية، بينما ذهبت الثالثة إلى {تواليت} للمخرج اياس جهاد، وحصل المخرج عدي عبد الكاظم على جائزة أفضل فيلم انيميشن عن فيلمه {كرة}، وخطف {أماني}لفاضل ماهود جائزة أفضل فيلم وثائقي، وحازت المخرجة هاجر جائزة أفضل مخرجة واعدة عن فيلمها {ظلام دامس}، هذه الفعالية التي انطلقت وسط أجواء احتفالية افتقدها ليل بغداد الساحر، بمناسبة عيد السينما العراقية الـ67 نظمتها دائرة السينما والمسرح/ قسم السينما للفترة من 22 - 24 حزيران 2022، وشهدت عرض أكثر من 20 فيلماً قصيراً على مدار ثلاثة أيام، منها أفلام قصيرة حديثة من إنتاج دائرة السينما والمسرح، وأخرى عراقية حاصلة على جوائز (عراقية وعربية وعالمية) من إنتاج القطاع الخاص، فضلا عن مشاركة خمسة أفلام من إنتاج أكاديمية الفنون الجميلة، ومن أبرز الأفلام المشاركة: "آخر حلم" لملاك عبد علي، و{كلاب المدينة}لحسن الماجدي، و"حجل" للمخرج لؤي فاضل، و{فلور} لياسر موسى، و{أماني} لفاضل ماهود، و{كلكامش العظيم} لأنس الموسوي، و{إجازة} لحيدر موسى، فضلا عن أفلام أخرى قصيرة، معظمها تشاركت بتناول شاغلات المواطن العراقي، لا سيما تداعيات الإرهاب وغياب الحريات، وإن كان التجريب والاغتراب ما زالا طاغيين على بعضها على الرغم من خبرة مخرجيها.

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