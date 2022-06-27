"للمرة الأولى منذ قرن".. روسيا "تتخلف عن سداد" ديون خارجية

2022/06/27 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلفت روسيا عن سداد ديون بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، مع انتهاء المدة لدفع فائدة بقيمة 100 مليون دولار، وفق صحف أميركية

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