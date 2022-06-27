أومتيتي يحدد وجهته بعد برشلونة

2022/06/27 | 03:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحدد صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن أومتيتي، استقر على العودة مجددا إلى صفوف أولمبيك ليون، رغم تلقيه عروضًا من أندية أخرى. وأضافت أيضا أن نادي جيرونا الصاعد حديثا للدوري الإسباني، يهتم بضم المدافع الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018. وخرج أومتيتي (28 عاما) من حسابات تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة لأسباب فنية وأيضا بدنية في ظل كثرة إصاباته. ولفتت إلى أن إدارة برشلونة تفكر في أمرين بشأن أومتيتي إما فسخ تعاقده والتخلص من راتبه لتحقيق التوازن المالي أو إعارته لأي نادٍ آخر.

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