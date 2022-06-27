2022/06/27 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجلاء عماد فتاة عراقية نجت من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لتفجير كان يستهدف والدها الجندي، فقدت ثلاثة من أطرافها وعاشت بيد يسارية حققت بها انجازات وألقابا في تنس الطاولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنبلة ويد من ذهب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنبلة ويد من ذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).