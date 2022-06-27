2022/06/27 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع..هل من حلول بشأن التضخم وأزمة الغذاء؟

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