إشتداد أزمة ألإقتصاد ألعالمي وإحتمالية الحسم ألعسكري ِ - عبد علي عوض

2022/06/27 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_علي_عوض لقد كان وضع ألإقتصاد العالمي أشبه بألمرجل البخاري لا أحد يُدرك بحالة الغليان داخله، لكن حينما رُفِعَ الغطاء بسبب زحف القوات الروسية على ألأراضي ألأوكراينية/ وهي محقة بذلك/ نتيجةً لمخططات حلف الناتو لمحاصرة روسيا ونتيجةً للعقوبات ألإقتصادية ألتي فرضها الغرب مع أمريكا وألتي إنعكست سلباً على دول ألإتحاد ألأوربي ...



والموضوع لا يقتصر على إحتلال الجيش الروسي لبعض أراضي أوكرانيا بهدف القضاء على النظام ا ......





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