الجيوسياسة والفضاء السيبراني - مرزوق الحلالي

2022/06/27 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي إن النهج الجيوسياسي، جنبًا إلى جنب، مع التعامل مع المعلومات التقنية للغاية وكميات كبيرة من البيانات في المصادر المفتوحة يجعل من الممكن ، من خلال عبور كميات هائلة من البيانات المكانية وغير المكانية ، لفهم العلاقات بين الجهات الفاعلة ، واستراتيجيات التأثير ، ومخاطر صراع جيوسياسي أو سوق حساسة.



وهذا يتطلب نهجًا متعدد التخصصات جوهريًا بين العلوم الإنسانية والاجتماعية (الجغرافيا والقانون والعلوم السياسي ......





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