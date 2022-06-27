قوى التغيير والوضع الراهن في العراق - ماجد فيادي

2022/06/27 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_فيادي عرض لندوة حوارية اقامتها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا، قدمها الرفيق رشيد غويلب بعنوان "قوى التغيير والوضع الراهن في العراق"عرض ماجد فياديتقف قوى التغيير في العراق امام حاجة ماسة لمراجعة جذرية لخطابها السياسي ونشاطها الجماهيري وسياساتها المعلنة، كي تكون قادرة على تحشيد الجماهير، وقيادتها في أوقات المنعطفات السياسية، التي أصبحت متكررة وضاغطة، وقد لا تعطي متسع من الوقت، اذا ما استمر ......





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